У селі на Волині авто на смерть збило 13-річну дитину





Як стало відомо



В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов о.11.45.



Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть дитини, вона отримали травми несумісні з життям.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня у селі Дубове Ковельського району.Як стало відомо ІА Волинські Новини , автівка на смерть збила 13-річну дитину.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов о.11.45.Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть дитини, вона отримали травми несумісні з життям.Деталі – згодом.

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