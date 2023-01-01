У селі на Волині авто на смерть збило 13-річну дитину
Сьогодні, 13:15
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня у селі Дубове Ковельського району.
Як стало відомо ІА Волинські Новини, автівка на смерть збила 13-річну дитину.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов о.11.45.
Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть дитини, вона отримали травми несумісні з життям.
Деталі – згодом.
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Як стало відомо ІА Волинські Новини, автівка на смерть збила 13-річну дитину.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов о.11.45.
Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть дитини, вона отримали травми несумісні з життям.
Деталі – згодом.
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