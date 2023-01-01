На Волині прикордонника затримали на хабарі

На Волині прикордонника затримали на хабарі
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру інспектору прикордонної служби за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 1000 доларів США грошової винагороди посприяв громадянину у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі.

Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів.

Затримали його у порядку ст.208 КПК України – під час отримання всієї суми хабаря.

На цей час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Волині прикордонника затримали на хабарі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка перетворила своє помешкання на музей вишивки
Сьогодні, 14:25
У громаді на Волині депутати проголосували за «легалізацію» землі УПЦ МП
Сьогодні, 14:00
На Волині прикордонника затримали на хабарі
Сьогодні, 13:43
Мешканець Донеччини під виглядом студента розвідував оборону Київщини, – СБУ
Сьогодні, 13:32
У селі на Волині авто на смерть збило 13-річну дитину
Сьогодні, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лісі на Волині затримали браконьєра, він виявився колишнім єгерем
Сьогодні, 14:48
 0
З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України
Сьогодні, 14:35
 0
Волинянка перетворила своє помешкання на музей вишивки
Сьогодні, 14:25
 0
У громаді на Волині депутати проголосували за «легалізацію» землі УПЦ МП
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині прикордонника затримали на хабарі
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8