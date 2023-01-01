На Волині прикордонника затримали на хабарі
Сьогодні, 13:43
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру інспектору прикордонної служби за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, підозрюваний за 1000 доларів США грошової винагороди посприяв громадянину у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі.
Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів.
Затримали його у порядку ст.208 КПК України – під час отримання всієї суми хабаря.
На цей час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, підозрюваний за 1000 доларів США грошової винагороди посприяв громадянину у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі.
Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів.
Затримали його у порядку ст.208 КПК України – під час отримання всієї суми хабаря.
На цей час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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