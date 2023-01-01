У громаді на Волині депутати проголосували за «легалізацію» землі УПЦ МП

У громаді на Волині депутати проголосували за «легалізацію» землі УПЦ МП
У Заболоттівській громаді погодили дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок релігійним громадам Хресто-Воздвиженської церкви УПЦ МП в Заболотті та церкви Преподобної Параскеви Сербської в селі Залісся.

Відповідні рішення 25 липня під час сесії ради підтримали депутати громади, - пише Insider Media.

На цих ділянках наразі розташовані згадані церкви, а таким чином відбувається процес фактичної передачі землі у власність громади цих церков.

Як розповів Insider Media депутат Валерій Штик, під час сесії лише він підняв питання недопустимості цих дій, адже сьогодні УПЦ МП є структурою, що має зв'язки з російською православної церкви, служителі якої благословляють росіян на вбивство українців та здійснення злочинів на території нашої держави.

"Під час сесії я звернув увагу, що навіть у документах записано, що засновником УПЦ МП є РПЦ. У мене немає як таких претензій до священиків, але є до самої структури УПЦ МП", - сказав він. Проте більшість депутатів не дослухалася до чоловіка і проголосували "за". А іншого обговорення фактично і не було. Промовчав і голова громади Валерій Свіржевський.

Insider Media телефонував до голови громади та секретаря ради, аби отримати їхні коментарі з цього питання, однак слухавки вони не підняли.

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Коментарі 1
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Це не лікується тільки пиз...дь.
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