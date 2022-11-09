З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України

Ігоря Поліщука виділити всі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя 2023 року на потреби військових.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



“Допомагати Збройним силам України — наш обов'язок. Ми робимо це з перших днів повномасштабного вторгнення. Вчора був опублікований рейтинг міст щодо допомоги ЗСУ. Луцьк — друге місто в Україні



Крім того, Ігор Поліщук подякував усім, хто жертвує власні кошти на підтримку Збройних сил України. Також він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було виділено понад 130 мільйонів гривень із бюджету громади.



“Працівники міської ради, наших комунальних підприємств та організацій ще з березня віддають свій одноденний заробіток на підтримку військових. Це відбувається і до сьогодні. Уже зібрано понад 20 млн грн. Закуплено велику кількість одягу та бронежилетів. Придбано понад 40 автомобілів та багато іншого, що не можна купити за бюджетні гроші”-, зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 липня, під час пленарного засідання 48-ї сесії Луцької міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію міського головивиділити всі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя 2023 року на потреби військових.Про це повідомили у Луцькій міській раді.“Допомагати Збройним силам України — наш обов'язок. Ми робимо це з перших днів повномасштабного вторгнення. Вчора був опублікований рейтинг міст щодо допомоги ЗСУ. Луцьк — друге місто в Україні за кількістю придбаних квадрокоптерів , враховуючи кількість населення понад 200 тисяч. Тому виділені сьогодні кошти - це важливий крок для підтримки Збройних сил. За ці кошти ми будемо купувати квадрокоптери, тепловізори, старлінки — все те, що необхідне”-, наголосив міський голова.Крім того, Ігор Поліщук подякував усім, хто жертвує власні кошти на підтримку Збройних сил України. Також він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було виділено понад 130 мільйонів гривень із бюджету громади.“Працівники міської ради, наших комунальних підприємств та організацій ще з березня віддають свій одноденний заробіток на підтримку військових. Це відбувається і до сьогодні. Уже зібрано понад 20 млн грн. Закуплено велику кількість одягу та бронежилетів. Придбано понад 40 автомобілів та багато іншого, що не можна купити за бюджетні гроші”-, зазначив міський голова.

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