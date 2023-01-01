У лісі на Волині затримали браконьєра, він виявився колишнім єгерем





Про це



Помітили його працівники єгерської служби філії «Маневицьке лісове господарство» під час чергового рейду.



Місцевий житель із с. Галузія Камінь-Каширського р-ну Василь Р. пізно ввечері вийшов полювати на козулю. Знаючи, що найлегше вистежити та вбити тварину на кормовому полі, очікував на місці із зарядженою зброєю.



"Найбільш прикро, що цей чоловік публічно позиціонує себе як громадянин із свідомою позицією, працює вчителем і навіть свого часу виконував обовʼязки єгеря в одному із приватних підприємств, яке було користувачем мисливських угідь на Маневиччині, чітко розуміє відповідальність за такі дії у час війни, коли будь-яке полювання заборонене! Цього разу факт браконьєрства вдалося попередити - єгерська служба спрацювала оперативно", - йдеться у дописі.



Браконьєр визнав свою вину і вже сплатив штраф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі на Маневиччині затримали браконьєра.Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.Помітили його працівники єгерської служби філії «Маневицьке лісове господарство» під час чергового рейду.Місцевий житель із с. Галузія Камінь-Каширського р-нупізно ввечері вийшов полювати на козулю. Знаючи, що найлегше вистежити та вбити тварину на кормовому полі, очікував на місці із зарядженою зброєю."Найбільш прикро, що цей чоловік публічно позиціонує себе як громадянин із свідомою позицією, працює вчителем і навіть свого часу виконував обовʼязки єгеря в одному із приватних підприємств, яке було користувачем мисливських угідь на Маневиччині, чітко розуміє відповідальність за такі дії у час війни, коли будь-яке полювання заборонене! Цього разу факт браконьєрства вдалося попередити - єгерська служба спрацювала оперативно", - йдеться у дописі.Браконьєр визнав свою вину і вже сплатив штраф.

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