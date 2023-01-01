На Волині вантажівка на смерть збила 13-річну дитину: повідомили подробиці ДТП. ФОТО





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій був тверезий.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці під час розслідування кримінального провадження з’ясовують усі обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні близько 12:00 години 60-річний водій вантажівки, у селі Дубове Ковельського району, здійснив наїзд на 13-річну дівчину , яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина померла на місці.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій був тверезий.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Правоохоронці під час розслідування кримінального провадження з’ясовують усі обставини автопригоди.

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