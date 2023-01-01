На Волині затримали заступника начальника військкомату, який вимагав у призовника 1000 доларів США

Нацполіція затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9000 гривень до 1500 доларів США.Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими підрозділами Національної поліції України проводять системні та комплексні заходи для виявлення та припинення корупційних схем, до організації яких причетні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За грошову винагороду вони допомагають чоловікам призовного віку уникнути призову або отримати відстрочку від призову.Поліцейські викрили кілька фактів вимагання неправомірної вигоди посадовими особами військкоматів у Дніпропетровській, Чернівецькій та Волинській областях.На Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника 1000 доларів США. Оперативні співробітники УСР спільно зі слідчими та під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримали фігуранта під час отримання частини коштів - 25 тис. грн.А оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів. Він отримав 1000 доларів США та 12 тис. грн. за те, що пообіцяв «відтягнути час» призову на максимально можливий термін.Оперативники УСР в Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Затримали фігуранта під час чергового траншу неправомірної вигоди - 9 000 грн. Треба зазначити, що лише минулого місяця правоохоронці затримували одного з командирів цього ж центру комплектування на хабарі у 3 000 доларів США за зняття ухилянта з військового обліку за станом здоровʼя.Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи. Працівникові військкомату з Дніпропетровщини - тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави, з Волині - нічний домашній арешт, а буковинським фігурантам - тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. грн кожному.За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.