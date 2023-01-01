Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Омара Кузьмука, який загинув ще в січні

Омара Кузьмука.



Про це



"Повідомляємо мешканців Іваничівської територіальної громади про те, що очікуємо прибуття тіла загиблого Героя Омара Кузьмука 27 липня 2023 року додому в смт Іваничі по маршруту Володимир – Іваничі", - йдеться у дописі.



Жителів громади просять гідно зустріти Героя та створити коридор пошани.



Кортеж вирушить 10.00 год. з міста Володимир та буде рухатися таким маршрутом: села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині, в Іваничах по вулицях: Заводська, Валова, залізнична площа, Грушевського, Банківська, Лесі Українки, Миру – до будинку загиблого військовослужбовця, де орієнтовно о 11.00 годині розпочнеться поминальна панахида.



Від будинку загиблого Героя скорботний кортеж буде рухатись по смт Іваничі вулицями: Миру, Лесі Українки, Банківська, Незалежності, Дружби до храму Стрітення Господнього Української греко-католицької церкви смт Іваничі, де о 12.00 год. відбудеться чин похорону.



Відтак поминальна панахида за загиблим Героєм завершиться погребінням тіла на цвинтарі смт Іваничі.



Нагадаємо, під час виконання бойового завдання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 27 липня, на Волинь привезуть тіло полеглого ГерояПро це повідомили у громаді."Повідомляємо мешканців Іваничівської територіальної громади про те, що очікуємо прибуття тіла загиблого Героя Омара Кузьмука 27 липня 2023 року додому в смт Іваничі по маршруту Володимир – Іваничі", - йдеться у дописі.Жителів громади просять гідно зустріти Героя та створити коридор пошани.Кортеж вирушить 10.00 год. з міста Володимир та буде рухатися таким маршрутом: села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині, в Іваничах по вулицях: Заводська, Валова, залізнична площа, Грушевського, Банківська, Лесі Українки, Миру – до будинку загиблого військовослужбовця, де орієнтовно о 11.00 годині розпочнеться поминальна панахида.Від будинку загиблого Героя скорботний кортеж буде рухатись по смт Іваничі вулицями: Миру, Лесі Українки, Банківська, Незалежності, Дружби до храму Стрітення Господнього Української греко-католицької церкви смт Іваничі, де о 12.00 год. відбудеться чин похорону.Відтак поминальна панахида за загиблим Героєм завершиться погребінням тіла на цвинтарі смт Іваничі.Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув житель смт Іваничі Кузьмук Омар Васильович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію