Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Омара Кузьмука, який загинув ще в січні
Сьогодні, 16:15
У четвер, 27 липня, на Волинь привезуть тіло полеглого Героя Омара Кузьмука.
Про це повідомили у громаді.
"Повідомляємо мешканців Іваничівської територіальної громади про те, що очікуємо прибуття тіла загиблого Героя Омара Кузьмука 27 липня 2023 року додому в смт Іваничі по маршруту Володимир – Іваничі", - йдеться у дописі.
Жителів громади просять гідно зустріти Героя та створити коридор пошани.
Кортеж вирушить 10.00 год. з міста Володимир та буде рухатися таким маршрутом: села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині, в Іваничах по вулицях: Заводська, Валова, залізнична площа, Грушевського, Банківська, Лесі Українки, Миру – до будинку загиблого військовослужбовця, де орієнтовно о 11.00 годині розпочнеться поминальна панахида.
Від будинку загиблого Героя скорботний кортеж буде рухатись по смт Іваничі вулицями: Миру, Лесі Українки, Банківська, Незалежності, Дружби до храму Стрітення Господнього Української греко-католицької церкви смт Іваничі, де о 12.00 год. відбудеться чин похорону.
Відтак поминальна панахида за загиблим Героєм завершиться погребінням тіла на цвинтарі смт Іваничі.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув житель смт Іваничі Кузьмук Омар Васильович.
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Про це повідомили у громаді.
"Повідомляємо мешканців Іваничівської територіальної громади про те, що очікуємо прибуття тіла загиблого Героя Омара Кузьмука 27 липня 2023 року додому в смт Іваничі по маршруту Володимир – Іваничі", - йдеться у дописі.
Жителів громади просять гідно зустріти Героя та створити коридор пошани.
Кортеж вирушить 10.00 год. з міста Володимир та буде рухатися таким маршрутом: села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині, в Іваничах по вулицях: Заводська, Валова, залізнична площа, Грушевського, Банківська, Лесі Українки, Миру – до будинку загиблого військовослужбовця, де орієнтовно о 11.00 годині розпочнеться поминальна панахида.
Від будинку загиблого Героя скорботний кортеж буде рухатись по смт Іваничі вулицями: Миру, Лесі Українки, Банківська, Незалежності, Дружби до храму Стрітення Господнього Української греко-католицької церкви смт Іваничі, де о 12.00 год. відбудеться чин похорону.
Відтак поминальна панахида за загиблим Героєм завершиться погребінням тіла на цвинтарі смт Іваничі.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув житель смт Іваничі Кузьмук Омар Васильович.
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