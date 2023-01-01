На Волині жінка народила п’яту дитину у «швидкій»

25 липня 2023 року об 06 год. 05 хв. до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада пункту ЕМД села Велимче Ратнівського відділення ЕМД, яка прибула на виклик, розпочала транспортування жінки до пологового відділення.Вагітній 39 років і в неї це уже п’яті пологи.Під час транспортування пацієнтки до закладу охорони здоров’я пологова діяльність швидко наростала, тому санітарний транспорт зробив вимушену зупинку, і в 06 год. 45 хв. жінка народила в машині екстреної медичної допомоги здорового хлопчика.Завдяки професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень.Маму та немовля доставили до пологового відділення закладу охорони здоров’я.