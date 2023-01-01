Біля Авдіївки внаслідок штурмових дій загинув Герой з Волині Валентин Ошайко

Ошайко Валентин Петрович з Волині, 31.01.1977 року народження.



Про це



Захисник загинув внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.



Валентин Ошайко захищав Батьківщищу із 2014 року в зоні АТО/ООС та був призваний по мобілізації до Збройних Сил України 28.03.2022 року.



Про час та дату зустрічі тіла полеглого Героя буде повідомлено згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 липня 2023 року під час виконання службових обов’язків загинув старший сержантз Волині, 31.01.1977 року народження.Про це повідомили у Мар'янівській громаді.Захисник загинув внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.Валентин Ошайко захищав Батьківщищу із 2014 року в зоні АТО/ООС та був призваний по мобілізації до Збройних Сил України 28.03.2022 року.Про час та дату зустрічі тіла полеглого Героя буде повідомлено згодом.

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