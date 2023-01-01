Біля Авдіївки внаслідок штурмових дій загинув Герой з Волині Валентин Ошайко

Біля Авдіївки внаслідок штурмових дій загинув Герой з Волині Валентин Ошайко
17 липня 2023 року під час виконання службових обов’язків загинув старший сержант Ошайко Валентин Петрович з Волині, 31.01.1977 року народження.

Про це повідомили у Мар'янівській громаді.

Захисник загинув внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.

Валентин Ошайко захищав Батьківщищу із 2014 року в зоні АТО/ООС та був призваний по мобілізації до Збройних Сил України 28.03.2022 року.

Про час та дату зустрічі тіла полеглого Героя буде повідомлено згодом.

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