У Луцькому районі поховали 25-річного захисника Ярослава Федорця, який загинув під Бахмутом

Ярослава Федорця.



Про це повідомили у Підгайцівській громаді.



Молодий Герой вступив до війська 25 березня 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, боєць мужньо захищав свободу і незалежність Батьківщини.



Життя Ярослава Федорця



Велелюдною ходою зустрічали кортеж з тілом Героя у рідному селі Гаразджа, де захисник проживав та навчався у школі.



Односельчани, побратими, друзі та рідні Ярослава Федорця не могли стримати сліз та туги від такої непоправної та тяжкої втрати.



"До лав небесного легіони став світлий, молодий, сповнений бажання до життя у вільній, незалежній Україні захисник. І немає таких слів, які змогли б загоїти болючу рану втрати в серцях найрідніших людей - батьків, бабусі Ярослава", - йдеться у дописі.



Чин похорону новопредставленого воїна Ярослава священнослужителі здійснили у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа.

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