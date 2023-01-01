У Луцькому районі поховали 25-річного захисника Ярослава Федорця, який загинув під Бахмутом
Сьогодні, 16:55
26 липня у селі Гаразджа Підгайцівської громади провели в останню путь Героя, 25-річнoгo воїна, уродженця села Воротнів Ярослава Федорця.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Молодий Герой вступив до війська 25 березня 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, боєць мужньо захищав свободу і незалежність Батьківщини.
Життя Ярослава Федорця обірвалося в бою за Україну поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району.
Велелюдною ходою зустрічали кортеж з тілом Героя у рідному селі Гаразджа, де захисник проживав та навчався у школі.
Односельчани, побратими, друзі та рідні Ярослава Федорця не могли стримати сліз та туги від такої непоправної та тяжкої втрати.
"До лав небесного легіони став світлий, молодий, сповнений бажання до життя у вільній, незалежній Україні захисник. І немає таких слів, які змогли б загоїти болючу рану втрати в серцях найрідніших людей - батьків, бабусі Ярослава", - йдеться у дописі.
Чин похорону новопредставленого воїна Ярослава священнослужителі здійснили у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа.
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Молодий Герой вступив до війська 25 березня 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, боєць мужньо захищав свободу і незалежність Батьківщини.
Життя Ярослава Федорця обірвалося в бою за Україну поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району.
Велелюдною ходою зустрічали кортеж з тілом Героя у рідному селі Гаразджа, де захисник проживав та навчався у школі.
Односельчани, побратими, друзі та рідні Ярослава Федорця не могли стримати сліз та туги від такої непоправної та тяжкої втрати.
"До лав небесного легіони став світлий, молодий, сповнений бажання до життя у вільній, незалежній Україні захисник. І немає таких слів, які змогли б загоїти болючу рану втрати в серцях найрідніших людей - батьків, бабусі Ярослава", - йдеться у дописі.
Чин похорону новопредставленого воїна Ярослава священнослужителі здійснили у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа.
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