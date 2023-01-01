На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр»

На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр»
Сьогодні, 26 липня, на Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр».

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Обидві ракети збито на Вінниччині нашими Захисниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під щільним ворожим вогнем захисники відбили атаки росіян біля Авдіївки.

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Теги: Росія, Україна, війна, Вінниччина
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