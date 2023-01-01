Заступника голови НАЗК Вишневського звільнили з посади

Андрій Вишневський залишив свою посаду. Його звільнили за «одноосібні рішення на посаді такого рівня».



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У НАЗК він займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції. Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабінетом Міністрів України стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.



"Тим не менш, Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - йдеться у інформації.



Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо Голова НАЗК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 липня 2023 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупціїзалишив свою посаду. Його звільнили за «одноосібні рішення на посаді такого рівня».Про це повідомляє пресслужба НАЗК.У НАЗК він займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції. Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабінетом Міністрів України стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством."Тим не менш, Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - йдеться у інформації.Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо Голова НАЗК.

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