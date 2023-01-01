Заступника голови НАЗК Вишневського звільнили з посади
Сьогодні, 17:30
Сьогодні, 26 липня 2023 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський залишив свою посаду. Його звільнили за «одноосібні рішення на посаді такого рівня».
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У НАЗК він займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції. Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабінетом Міністрів України стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.
"Тим не менш, Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - йдеться у інформації.
Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо Голова НАЗК.
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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У НАЗК він займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції. Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабінетом Міністрів України стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.
"Тим не менш, Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - йдеться у інформації.
Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо Голова НАЗК.
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