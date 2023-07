«Вагнером» у Білорусі керує уродженець України, який воював у Чечні та Сирії, – ЗМІ

Журналісти встановили, що "ПВК Вагнер" у Білорусі тепер очолює уродженець України, який раніше воював у Чечні та Сирії.Про це повідомляє моніторинговий проект All Eyes on Wagner та білоруське видання Наша Ніва, пише Українська правда 19 липня Євген Пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, заявив, що "старшим по напрямку Білорусі" буде людина на ім’я Сергій, яка має прізвисько "Піонер".All Eyes on Wagner стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Проект посилається на документи, отримані неназваним джерелом.Журналісти білоруського видання "Наша Ніва" з'ясували, що Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до Росії, у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію. Воював у Чечні.У 2002 році розірвав контракт і перейшов у приватне охоронне підприємство. У 2003 році Сергій Чубко, який не мав вищої освіти, несподівано очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. В 2005 році він перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу.У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.Невідомо, чи воював Чубко в Україні в 2014 році, але в грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Козаки" в Новоросійську. Російські "козаки" добровольцями масово пішли воювати на боці росії після проголошення так званої незалежності маріонеткових "ДНР" і "ЛНР".Він приєднався до "ПВК Вагнер" у січні 2017 року. Після цього поїхав до Сирії. Там він також зробив кар'єру: після року служби його призначили керувати військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті.У 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб "Вагнера", і він став керівником ПВК у цьому регіоні.Нагадаємо, що засновник військової компанії "Вагнер"начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі.За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".20 липня ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.