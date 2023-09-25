Кабмін пропонує підвищити акцизи на пальне





Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, - пише



За його словами, у ВР зареєстровано законопроєкт Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку.



Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:



бензин - 359 євро за тисячу літрів;

дизель - 330 євро за тисячу літрів;

газ - 277 євро за тисячу літрів.



Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.



Наразі акцизи становлять:



бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;

дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;

газ - 70 євро за тисячу літрів.



Нагадаємо, уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Про це повідомив представник уряду в парламенті, - пише "Кореспондент" За його словами, у ВР зареєстровано законопроєкт Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку.Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:бензин - 359 євро за тисячу літрів;дизель - 330 євро за тисячу літрів;газ - 277 євро за тисячу літрів.Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.Наразі акцизи становлять:бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;газ - 70 євро за тисячу літрів.Нагадаємо, уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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