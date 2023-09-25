Кабмін пропонує підвищити акцизи на пальне

Кабмін пропонує підвищити акцизи на пальне
До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, - пише "Кореспондент".

За його словами, у ВР зареєстровано законопроєкт Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку.

Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

бензин - 359 євро за тисячу літрів;
дизель - 330 євро за тисячу літрів;
газ - 277 євро за тисячу літрів.

Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.

Наразі акцизи становлять:

бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;
дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;
газ - 70 євро за тисячу літрів.

Нагадаємо, уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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Теги: Україна, ціна, акциз, пальне
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