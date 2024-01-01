Україна отримає від Німеччини систему IRIS-T цього місяця





Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в етері національного телемаратону, - пише



За його словами, Київ володіє уже кількома такими системами. Єґер запевнив, що Німеччина зобов’язалася надати ще кілька IRIS-T у цьому році, а також у 2025 та 2026 роках.



Також він нагадав, що Берлін передасть установку Patriot, яка прибуде до України не раніше кінця червня.



Більше про системи IRIS-T

Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.



У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.



Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.Про це заявив посол Німеччини в Українів етері національного телемаратону, - пише Громадське. За його словами, Київ володіє уже кількома такими системами. Єґер запевнив, що Німеччина зобов’язалася надати ще кілька IRIS-T у цьому році, а також у 2025 та 2026 роках.Також він нагадав, що Берлін передасть установку Patriot, яка прибуде до України не раніше кінця червня.Більше про системи IRIS-TЦе зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

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