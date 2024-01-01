Україна отримає від Німеччини систему IRIS-T цього місяця

Україна отримає від Німеччини систему IRIS-T цього місяця
Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в етері національного телемаратону, - пише Громадське.

За його словами, Київ володіє уже кількома такими системами. Єґер запевнив, що Німеччина зобов’язалася надати ще кілька IRIS-T у цьому році, а також у 2025 та 2026 роках.

Також він нагадав, що Берлін передасть установку Patriot, яка прибуде до України не раніше кінця червня.

Більше про системи IRIS-T
Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.

У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

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Теги: Україна, Німеччина, ППО, допомога
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