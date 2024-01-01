На Волині попрощалися з воїном, якого в Німеччині порізав росіянин. ВІДЕО

Володимира Козіна. Він помер унаслідок ножового поранення в Німеччині, де проходив лікування й реабілітацію після поранення на Луганщині.



Про це повідомляє Ганни Даниленко.



За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, у Мюнхені поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Наразі триває слідство.



13 травня кортеж із тілом військовослужбовця жителі громади зустріли на в'їзді в селище.



Далі траурна процесія пішою ходою попрямувала до Свято-Преображенського храму Православної церкви України, де відбувся чин похорону військового.



Володимир Козін народився у Каховці Херсонської області, розповіла його рідна сестра Ганна. Вони — переселенці, і разом з мамою навесні 2022 року виїхали з окупованої території на Волинь. У Локачах проживають уже третій рік.



З її слів, у 2022 році Володимир був волонтером у Запоріжжі, а згодом приєднався до війська добровольцем.



"Поранили його в Германії. Він був дуже гарний чоловік, був веселим. Останній раз, як ми спілкувалися, я кажу: "Ти приїжджай до мене, бо ми тебе чекаємо". Він каже: "Я в тебе не буду жити, бо мені треба дружина, тобі треба племінників", — сказала жінка.



Володимир Козін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ і був розвідником, зазначив начальник відділу Володимир-Волинського терцентру комплектування Ігор Шепель.



У січні 2023 року боєць отримав перше поранення, а після лікування повернувся на передову. Згодом у боях за Білогорівку Володимир отримав друге поранення. Боєць лікувався та проходив реабілітацію у Німеччині.



"Приймав участь в різних бойових операціях, був досвідченим воїном. Поранення отримав тяжке біля населеного пункту Білогорівка", — зазначив підполковник.



Брата-військовослужбовця привезли на Волинь на її прохання, розповіла рідна сестра Ганна. Заступник голови Локачинської громади Тарас Хом'як зазначив: прохання жінки стало несподіванкою.



"Для нас це стало несподіванкою, коли Аня до нас прийшла в селищну раду і запитала чи є можливість здійснити чин похорону її брата в нас в Локачах, допомоги з похороном", — розповів посадовець.



Військовослужбовця Володимира Козіна з Херсонщини поховали на місцевому кладовищі у селищі Локачі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Локачі Володимирського району провели в останню дорогу 36-річного військовослужбовця. Він помер унаслідок ножового поранення в Німеччині, де проходив лікування й реабілітацію після поранення на Луганщині.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на розповідь сестри бійцяЗа інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, у Мюнхені поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Наразі триває слідство.13 травня кортеж із тілом військовослужбовця жителі громади зустріли на в'їзді в селище.Далі траурна процесія пішою ходою попрямувала до Свято-Преображенського храму Православної церкви України, де відбувся чин похорону військового.Володимир Козін народився у Каховці Херсонської області, розповіла його рідна сестра Ганна. Вони — переселенці, і разом з мамою навесні 2022 року виїхали з окупованої території на Волинь. У Локачах проживають уже третій рік.З її слів, у 2022 році Володимир був волонтером у Запоріжжі, а згодом приєднався до війська добровольцем."Поранили його в Германії. Він був дуже гарний чоловік, був веселим. Останній раз, як ми спілкувалися, я кажу: "Ти приїжджай до мене, бо ми тебе чекаємо". Він каже: "Я в тебе не буду жити, бо мені треба дружина, тобі треба племінників", — сказала жінка.Володимир Козін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ і був розвідником, зазначив начальник відділу Володимир-Волинського терцентру комплектування Ігор Шепель.У січні 2023 року боєць отримав перше поранення, а після лікування повернувся на передову. Згодом у боях за Білогорівку Володимир отримав друге поранення. Боєць лікувався та проходив реабілітацію у Німеччині."Приймав участь в різних бойових операціях, був досвідченим воїном. Поранення отримав тяжке біля населеного пункту Білогорівка", — зазначив підполковник.Брата-військовослужбовця привезли на Волинь на її прохання, розповіла рідна сестра Ганна. Заступник голови Локачинської громадизазначив: прохання жінки стало несподіванкою."Для нас це стало несподіванкою, коли Аня до нас прийшла в селищну раду і запитала чи є можливість здійснити чин похорону її брата в нас в Локачах, допомоги з похороном", — розповів посадовець.Військовослужбовця Володимира Козіна з Херсонщини поховали на місцевому кладовищі у селищі Локачі.

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