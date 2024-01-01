На Волині попрощалися з воїном, якого в Німеччині порізав росіянин. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
У селищі Локачі Володимирського району провели в останню дорогу 36-річного військовослужбовця Володимира Козіна. Він помер унаслідок ножового поранення в Німеччині, де проходив лікування й реабілітацію після поранення на Луганщині.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на розповідь сестри бійця Ганни Даниленко.
За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, у Мюнхені поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Наразі триває слідство.
13 травня кортеж із тілом військовослужбовця жителі громади зустріли на в'їзді в селище.
Далі траурна процесія пішою ходою попрямувала до Свято-Преображенського храму Православної церкви України, де відбувся чин похорону військового.
Володимир Козін народився у Каховці Херсонської області, розповіла його рідна сестра Ганна. Вони — переселенці, і разом з мамою навесні 2022 року виїхали з окупованої території на Волинь. У Локачах проживають уже третій рік.
З її слів, у 2022 році Володимир був волонтером у Запоріжжі, а згодом приєднався до війська добровольцем.
"Поранили його в Германії. Він був дуже гарний чоловік, був веселим. Останній раз, як ми спілкувалися, я кажу: "Ти приїжджай до мене, бо ми тебе чекаємо". Він каже: "Я в тебе не буду жити, бо мені треба дружина, тобі треба племінників", — сказала жінка.
Володимир Козін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ і був розвідником, зазначив начальник відділу Володимир-Волинського терцентру комплектування Ігор Шепель.
У січні 2023 року боєць отримав перше поранення, а після лікування повернувся на передову. Згодом у боях за Білогорівку Володимир отримав друге поранення. Боєць лікувався та проходив реабілітацію у Німеччині.
"Приймав участь в різних бойових операціях, був досвідченим воїном. Поранення отримав тяжке біля населеного пункту Білогорівка", — зазначив підполковник.
Брата-військовослужбовця привезли на Волинь на її прохання, розповіла рідна сестра Ганна. Заступник голови Локачинської громади Тарас Хом'як зазначив: прохання жінки стало несподіванкою.
"Для нас це стало несподіванкою, коли Аня до нас прийшла в селищну раду і запитала чи є можливість здійснити чин похорону її брата в нас в Локачах, допомоги з похороном", — розповів посадовець.
Військовослужбовця Володимира Козіна з Херсонщини поховали на місцевому кладовищі у селищі Локачі.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на розповідь сестри бійця Ганни Даниленко.
За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, у Мюнхені поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Наразі триває слідство.
13 травня кортеж із тілом військовослужбовця жителі громади зустріли на в'їзді в селище.
Далі траурна процесія пішою ходою попрямувала до Свято-Преображенського храму Православної церкви України, де відбувся чин похорону військового.
Володимир Козін народився у Каховці Херсонської області, розповіла його рідна сестра Ганна. Вони — переселенці, і разом з мамою навесні 2022 року виїхали з окупованої території на Волинь. У Локачах проживають уже третій рік.
З її слів, у 2022 році Володимир був волонтером у Запоріжжі, а згодом приєднався до війська добровольцем.
"Поранили його в Германії. Він був дуже гарний чоловік, був веселим. Останній раз, як ми спілкувалися, я кажу: "Ти приїжджай до мене, бо ми тебе чекаємо". Він каже: "Я в тебе не буду жити, бо мені треба дружина, тобі треба племінників", — сказала жінка.
Володимир Козін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ і був розвідником, зазначив начальник відділу Володимир-Волинського терцентру комплектування Ігор Шепель.
У січні 2023 року боєць отримав перше поранення, а після лікування повернувся на передову. Згодом у боях за Білогорівку Володимир отримав друге поранення. Боєць лікувався та проходив реабілітацію у Німеччині.
"Приймав участь в різних бойових операціях, був досвідченим воїном. Поранення отримав тяжке біля населеного пункту Білогорівка", — зазначив підполковник.
Брата-військовослужбовця привезли на Волинь на її прохання, розповіла рідна сестра Ганна. Заступник голови Локачинської громади Тарас Хом'як зазначив: прохання жінки стало несподіванкою.
"Для нас це стало несподіванкою, коли Аня до нас прийшла в селищну раду і запитала чи є можливість здійснити чин похорону її брата в нас в Локачах, допомоги з похороном", — розповів посадовець.
Військовослужбовця Володимира Козіна з Херсонщини поховали на місцевому кладовищі у селищі Локачі.
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