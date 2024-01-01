Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 15-17°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 13-18°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 15-17°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 13-18°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині шахрая змусили повернути гроші понад 200 постраждалим
Сьогодні, 18:38
На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Назарчука
Сьогодні, 17:49
Тури на море з Польщі 2024 - доступний відпочинок з ANEX Tour
Сьогодні, 17:42