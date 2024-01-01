На Волині шахрая змусили повернути гроші понад 200 постраждалим
Сьогодні, 18:38
На Волині судили шахрая, який змушений був відшкодувати матеріальну шкоду 214 постраждалим від своїх дій.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Скобелка Луцького району винуватим у вчиненні шахрайств та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).
Доведено, що упродовж травня 2020 – квітня 2023 року чоловік створював фейкові облікові записи у соціальній мережі «Facebook» та розміщував у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку.
Покупці, спокусившись на гарну ціну, домовлялися про доставку та охоче закидали передплату за обрану річ – і псевдопродавець зникав.
Таким чином волинянин ошукав 214 необачних громадян, заподіявши їм матеріальну шкоду на суму майже 285 тисяч гривень.
Незаконно отриманими коштами, вивівши їх на свою банківську картку, чоловік розпорядився на власний розсуд.
У ході досудового розслідування та судового розгляду провадження ошуканець відшкодував усім потерпілим шкоду, заподіяну його незаконними діями.
Врахувавши це, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Скобелка Луцького району винуватим у вчиненні шахрайств та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).
Доведено, що упродовж травня 2020 – квітня 2023 року чоловік створював фейкові облікові записи у соціальній мережі «Facebook» та розміщував у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку.
Покупці, спокусившись на гарну ціну, домовлялися про доставку та охоче закидали передплату за обрану річ – і псевдопродавець зникав.
Таким чином волинянин ошукав 214 необачних громадян, заподіявши їм матеріальну шкоду на суму майже 285 тисяч гривень.
Незаконно отриманими коштами, вивівши їх на свою банківську картку, чоловік розпорядився на власний розсуд.
У ході досудового розслідування та судового розгляду провадження ошуканець відшкодував усім потерпілим шкоду, заподіяну його незаконними діями.
Врахувавши це, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
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Коментарі 1
"Нормально" покарали. А якщо бідний чи голодний вкраде в маркеті шматок ковбаси чи забере акумулятор з авто, отримає 3-5 років.
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