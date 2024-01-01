За минулу добу шахраї видурили у волинян майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:44
Під приводом надання грошової допомоги шахраї ошукали семеро волинян на майже 100 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума збитків, спричинена саме таким видом шахрайства, становить 96 тисяч 969 гривень – і це звернення потерпілих лише за останню добу.
За цією шахрайською схемою аферисти надсилають у соціальні мережі громадян фішингові посилання із пропозицією надання різних видів грошової допомоги. Потерпілий переходить за посиланням, вводить дані своїх банківських карток, після чого кошти із рахунків зникають.
Також є схеми, за якими потерпілому пропонують перерахувати на вказаний шахраями рахунок певну суму, після чого нібито має надійти грошова допомога.
У поліції нагадують основні правила безпеки:
- не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо за тими, які надходять від невідомих абонентів;
- ні в якому разі не повідомляйте персональні дані своїх банківських карток;
- якщо відомі вам абоненти надсилають посилання з пропозиціями про отримання грошової допомоги, швидше за все, шахраї зламали їхній акаунт і розповсюджують фішингові посилання. Таку інформацію обов’язково потрібно перевіряти.
І пам’ятайте: організації, які надають грошову допомогу, не надсилають пропозиції у соціальні мережі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума збитків, спричинена саме таким видом шахрайства, становить 96 тисяч 969 гривень – і це звернення потерпілих лише за останню добу.
За цією шахрайською схемою аферисти надсилають у соціальні мережі громадян фішингові посилання із пропозицією надання різних видів грошової допомоги. Потерпілий переходить за посиланням, вводить дані своїх банківських карток, після чого кошти із рахунків зникають.
Також є схеми, за якими потерпілому пропонують перерахувати на вказаний шахраями рахунок певну суму, після чого нібито має надійти грошова допомога.
У поліції нагадують основні правила безпеки:
- не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо за тими, які надходять від невідомих абонентів;
- ні в якому разі не повідомляйте персональні дані своїх банківських карток;
- якщо відомі вам абоненти надсилають посилання з пропозиціями про отримання грошової допомоги, швидше за все, шахраї зламали їхній акаунт і розповсюджують фішингові посилання. Таку інформацію обов’язково потрібно перевіряти.
І пам’ятайте: організації, які надають грошову допомогу, не надсилають пропозиції у соціальні мережі.
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