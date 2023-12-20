37-річний волинянин пограбував односельця

37-річний волинянин пограбував односельця
На Любомльщині дільничний викрив чоловіка, причетного до скоєння крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 7 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель громади. Як з’ясувалося, невідомий через вікно проник до господарського приміщення заявника та викрав бензопилу та інші речі повсякденного вжитку.

Дільничний офіцер поліції оперативно встановив, що до вчинення крадіжки причетний 37-річний односелець заявника. Викрадену бензопилу вилучили.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, односелець, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
37-річний волинянин пограбував односельця
Сьогодні, 11:50
За минулу добу шахраї видурили у волинян майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:44
Внаслідок атаки є знеструмлення у 9 областях: ввечері можливі відключення по всій Україні
Сьогодні, 11:35
У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 11:19
Українські захисники ліквідували ще майже 1000 окупантів
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Волині судили трьох чоловіків за грабежі на майже 3 мільйони На Волині судили трьох чоловіків за грабежі на майже 3 мільйони
08 квітень, 15:05
На Волині односелець викрав у жінки гаманець з 50 тисячами гривень На Волині односелець викрав у жінки гаманець з 50 тисячами гривень
19 лютий, 10:30
Розбив вікно: на Волині чоловік пограбував свого знайомого Розбив вікно: на Волині чоловік пограбував свого знайомого
17 січень, 15:45
На Волині 31- річний чоловік пограбував односельця На Волині 31- річний чоловік пограбував односельця
20 грудень, 2023, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
37-річний волинянин пограбував односельця
Сьогодні, 11:50
 0
За минулу добу шахраї видурили у волинян майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:44
 0
Як обрати ігровий монітор: ключові характеристики та рекомендації
Сьогодні, 11:35
 0
Внаслідок атаки є знеструмлення у 9 областях: ввечері можливі відключення по всій Україні
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8