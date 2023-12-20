37-річний волинянин пограбував односельця
Сьогодні, 11:50
На Любомльщині дільничний викрив чоловіка, причетного до скоєння крадіжки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель громади. Як з’ясувалося, невідомий через вікно проник до господарського приміщення заявника та викрав бензопилу та інші речі повсякденного вжитку.
Дільничний офіцер поліції оперативно встановив, що до вчинення крадіжки причетний 37-річний односелець заявника. Викрадену бензопилу вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель громади. Як з’ясувалося, невідомий через вікно проник до господарського приміщення заявника та викрав бензопилу та інші речі повсякденного вжитку.
Дільничний офіцер поліції оперативно встановив, що до вчинення крадіжки причетний 37-річний односелець заявника. Викрадену бензопилу вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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