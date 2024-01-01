На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком

На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з Героєм Русланом Литвинчуком.

Про це пише видання "Нове життя".

"Сумний Великдень для Бихова і всієї Любешівщини. У передвеликодню суботу війна забрала 25-річного воїна Руслана Литвинчука, старшого солдата 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Він був найстаршеньким у своїх батьків. Найкращим братиком для молодших братів і сестрички. Найвірнішим другом для всіх, із ким товаришував. Мужнім захисником, котрий віддав за Україну своє життя. Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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