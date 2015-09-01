Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни

Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни.



Він підписав відповідне розпорядження, пише



Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.



"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.



1 травня Стефанчук заявив, що доступ журналістів до Верховної Ради буде поновлено. Пресу допускатимуть на третій поверх парламенту – аналогічно з тим, як це було під час пандемії коронавірусу.



Журналісти повинні будуть пройти акредитацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спікер Верховної Радидозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни.Він підписав відповідне розпорядження, пише LB.ua Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті."Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.1 травня Стефанчук заявив, що доступ журналістів до Верховної Ради буде поновлено. Пресу допускатимуть на третій поверх парламенту – аналогічно з тим, як це було під час пандемії коронавірусу.Журналісти повинні будуть пройти акредитацію.

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