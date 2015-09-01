Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Сьогодні, 12:54
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни.
Він підписав відповідне розпорядження, пише LB.ua.
Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.
"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.
1 травня Стефанчук заявив, що доступ журналістів до Верховної Ради буде поновлено. Пресу допускатимуть на третій поверх парламенту – аналогічно з тим, як це було під час пандемії коронавірусу.
Журналісти повинні будуть пройти акредитацію.
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Він підписав відповідне розпорядження, пише LB.ua.
Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.
"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.
1 травня Стефанчук заявив, що доступ журналістів до Верховної Ради буде поновлено. Пресу допускатимуть на третій поверх парламенту – аналогічно з тим, як це було під час пандемії коронавірусу.
Журналісти повинні будуть пройти акредитацію.
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