Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни

Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни.

Він підписав відповідне розпорядження, пише LB.ua.

Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.

1 травня Стефанчук заявив, що доступ журналістів до Верховної Ради буде поновлено. Пресу допускатимуть на третій поверх парламенту – аналогічно з тим, як це було під час пандемії коронавірусу.

Журналісти повинні будуть пройти акредитацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Верховна Рада, журналісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
Сьогодні, 13:12
Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Сьогодні, 12:54
Литва може відмовити в постійному проживанні чоловікам з України, — прем'єр-міністерка
Сьогодні, 12:35
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
Сьогодні, 12:15
Створення сильної технічної команди: ефективні стратегії для ІТ-рекрутингових агенцій
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Журналісти зафіксували на відео людину, яка кинула гранату під Радою Журналісти зафіксували на відео людину, яка кинула гранату під Радою
01 вересень, 2015, 02:45
Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
23 квітень, 23:19
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію без демобілізації Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію без демобілізації
11 квітень, 11:02
Комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію Комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
29 березень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
Сьогодні, 13:12
 0
Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Сьогодні, 12:54
 0
Литва може відмовити в постійному проживанні чоловікам з України, — прем'єр-міністерка
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
Сьогодні, 12:15
 0
Створення сильної технічної команди: ефективні стратегії для ІТ-рекрутингових агенцій
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8