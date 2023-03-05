На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
Сьогодні, 13:12
У середу, 8 травня, із 18:00 до 23:00 на Волині діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для промисловості в обсязі п’яти черг.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
"У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» погодив з Міністерством енергетики застосування графіків обмеження споживання електричної потужності.
До побутових споживачів ГОП не застосовуються", - йдеться в повідомленні.
Енергетики закликають всіх споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години з 18:00 до 23:00.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
"У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» погодив з Міністерством енергетики застосування графіків обмеження споживання електричної потужності.
До побутових споживачів ГОП не застосовуються", - йдеться в повідомленні.
Енергетики закликають всіх споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години з 18:00 до 23:00.
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