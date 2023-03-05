На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості





Про це



"У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» погодив з Міністерством енергетики застосування графіків обмеження споживання електричної потужності.



До побутових споживачів ГОП не застосовуються", - йдеться в повідомленні.



Енергетики закликають всіх споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години з 18:00 до 23:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 8 травня, із 18:00 до 23:00 на Волині діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для промисловості в обсязі п’яти черг.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго»."У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» погодив з Міністерством енергетикиДо побутових споживачів ГОП не застосовуються", - йдеться в повідомленні.Енергетики закликають всіх споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години з 18:00 до 23:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію