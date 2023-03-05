На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості

На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
У середу, 8 травня, із 18:00 до 23:00 на Волині діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для промисловості в обсязі п’яти черг.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

"У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» погодив з Міністерством енергетики застосування графіків обмеження споживання електричної потужності.

До побутових споживачів ГОП не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають всіх споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години з 18:00 до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, світло, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
Сьогодні, 13:12
Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Сьогодні, 12:54
Литва може відмовити в постійному проживанні чоловікам з України, — прем'єр-міністерка
Сьогодні, 12:35
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
Сьогодні, 12:15
Створення сильної технічної команди: ефективні стратегії для ІТ-рекрутингових агенцій
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Волинянам повідомили, чи вимикатимуть світло 6 березня Волинянам повідомили, чи вимикатимуть світло 6 березня
05 березень, 2023, 22:22
Чи вимикатимуть на Волині світло у неділю, 5 березня Чи вимикатимуть на Волині світло у неділю, 5 березня
04 березень, 2023, 21:36
Чи вимикатимуть на Волині світло у п'ятницю, 24 лютого Чи вимикатимуть на Волині світло у п'ятницю, 24 лютого
23 лютий, 2023, 22:00
Коли і де на Волині вимикатимуть світло 21 січня Коли і де на Волині вимикатимуть світло 21 січня
20 січень, 2023, 22:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ввечері діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості
Сьогодні, 13:12
 0
Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Сьогодні, 12:54
 0
Литва може відмовити в постійному проживанні чоловікам з України, — прем'єр-міністерка
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Русланом Литвинчуком
Сьогодні, 12:15
 0
Створення сильної технічної команди: ефективні стратегії для ІТ-рекрутингових агенцій
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8