Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні

Серджо Маттарелла заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність країни, а не винагороджено росію за агресію.



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Маттарелла зазначив, що Італія, яка зараз головує в G7, та багато міжнародних партнерів виступили на захист України, щоб підтримати принцип солідарності з державами, які зазнають нападів із порушенням Статуту ООН.



"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", – сказав він.



Маттарелла відзначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".



Президент Італії підкреслив, що вторгнення росії в Україну – це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.



Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.



За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.



"Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", – сказав Маттарелла.



"Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і невід'ємних принципах міжнародного права і Статуту ООН", – додав він.



Проте, в італійському уряді заявляють, що зброя, яку країна надає українським Збройним силам, може використовуватися тільки в межах кордонів України.



А прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, проти якої рф веде загарбницьку війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 травня на Генеральній Асамблеї ООН президент Італіїзаявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність країни, а не винагороджено росію за агресію.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.Маттарелла зазначив, що Італія, яка зараз головує в G7, та багато міжнародних партнерів виступили на захист України, щоб підтримати принцип солідарності з державами, які зазнають нападів із порушенням Статуту ООН."Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", – сказав він.Маттарелла відзначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".Президент Італії підкреслив, що вторгнення росії в Україну – це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту."Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", – сказав Маттарелла."Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і невід'ємних принципах міжнародного права і Статуту ООН", – додав він.Проте, в італійському уряді заявляють, що зброя, яку країна надає українським Збройним силам, може використовуватися тільки в межах кордонів України.А прем’єр-міністерка Італіїне підтримує відправку західних військ в Україну, проти якої рф веде загарбницьку війну.

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