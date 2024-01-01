На Сумщині нагадали загарбникам про славетні традиції партизанської слави регіону
Сьогодні, 14:04
Журналіст Андрій Цаплієнко розмістив на своєму Telegram-каналі відеозвернення мешканців Сумщини до російських окупантів.
Як зазначив Андрій Цаплієнко, на Сумщині місцеві жителі готуються до можливого прориву кордону російськими агресорами і нагадують їм, на фоні монумента Ковпака, про давні партизанські традиції Сумської області.
"Нешановні росіяни, ми вас тут не чекаємо, хоча розмовляємо російською. Не потрібно нас рятувати, ми самі врятуємось. Але якщо вам дебілам все-таки вдасться сюди зайти, то у вас буде горіти земля під ногами. Сумщина - це українська земля. Якщо потрібно, то зустрінемо, є кому і є чим", - зокрема зазначили учасники відеозвернення.
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Як зазначив Андрій Цаплієнко, на Сумщині місцеві жителі готуються до можливого прориву кордону російськими агресорами і нагадують їм, на фоні монумента Ковпака, про давні партизанські традиції Сумської області.
"Нешановні росіяни, ми вас тут не чекаємо, хоча розмовляємо російською. Не потрібно нас рятувати, ми самі врятуємось. Але якщо вам дебілам все-таки вдасться сюди зайти, то у вас буде горіти земля під ногами. Сумщина - це українська земля. Якщо потрібно, то зустрінемо, є кому і є чим", - зокрема зазначили учасники відеозвернення.
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