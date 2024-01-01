Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°, вдень 16-18° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°, вдень 16-18° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.

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