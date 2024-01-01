Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°, вдень 16-18° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання
Сьогодні, 14:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 14:33
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Гурич
Сьогодні, 14:20
На Сумщині нагадали загарбникам про славетні традиції партизанської слави регіону
Сьогодні, 14:04
Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
07 травень, 20:00
Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині
07 травень, 12:10
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня
06 травень, 20:00
Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки
06 травень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання
Сьогодні, 14:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 14:33
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Гурич
Сьогодні, 14:20
 0
На Сумщині нагадали загарбникам про славетні традиції партизанської слави регіону
Сьогодні, 14:04
 0
Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8