У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання
Сьогодні, 14:38
Наразі енергетики відновили безперебійне електропостачання у Нововолинській громаді.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Водопостачання та водовідведення теж працюють.
За його словами, вже є інформація про можливі обмеження зі світлом сьогодні з 18:00 до 23:00. В енергосистемі є дефіцит.
«Тому зарядіть телефони та повербанки. Зробіть запас води. Не панікуйте і стежте за новинами», - додав Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Водопостачання та водовідведення теж працюють.
За його словами, вже є інформація про можливі обмеження зі світлом сьогодні з 18:00 до 23:00. В енергосистемі є дефіцит.
«Тому зарядіть телефони та повербанки. Зробіть запас води. Не панікуйте і стежте за новинами», - додав Карпус.
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