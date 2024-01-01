У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання

У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання
Наразі енергетики відновили безперебійне електропостачання у Нововолинській громаді.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Водопостачання та водовідведення теж працюють.

За його словами, вже є інформація про можливі обмеження зі світлом сьогодні з 18:00 до 23:00. В енергосистемі є дефіцит.

«Тому зарядіть телефони та повербанки. Зробіть запас води. Не панікуйте і стежте за новинами», - додав Карпус.

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Теги: електроенергія, Волинь
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