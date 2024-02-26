«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Гурич

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Гурич
9 травня назавжди повертається Герой Гурич Олександр Васильович.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"10:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.

10:30 - зустріч Героя біля дубка.

Від дубка по вулиці Пилипа Орлика до початку села Суськ.

Від початку села піша хода до рідного будинку, де проживав Герой.

Від будинку проводжаємо героя до храму села Суськ.

Поховання Героя на відбудеться місцевому кладовищі. Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Олександру, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Народився Гурич Олександр Васильович 03.11.1984 року. 26.02.2024 року, з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду оператор-радіотелефоніст розвідувального взводу.

Солдат Гурич Олександр Васильович помер у шпиталі 04.05.2024 року внаслідок поранення, отриманого 29.04.2024 року під час виконання бойового завдання.

"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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