Росіяни вдарили по дитячому майданчику у Харкові: 5 постраждалих





Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідок удару по Харкову усі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику.



Лікарі області борються за життя дітей.



Також постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.



Тип снаряду, з якого вдарили окупанти, встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники сьогодні, 8 травня, здійснили обстріл дитячого майданчика у спальному мікрорайоні Харкова.Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідокусі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику.Лікарі області борються за життя дітей.Також постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.Тип снаряду, з якого вдарили окупанти, встановлюються.

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