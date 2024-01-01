Росіяни вдарили по дитячому майданчику у Харкові: 5 постраждалих

Росіяни вдарили по дитячому майданчику у Харкові: 5 постраждалих
Російські загарбники сьогодні, 8 травня, здійснили обстріл дитячого майданчика у спальному мікрорайоні Харкова.

Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідок удару по Харкову усі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику.

Лікарі області борються за життя дітей.

Також постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Тип снаряду, з якого вдарили окупанти, встановлюються.


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Теги: обстріл, росія
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