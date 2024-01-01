Волиняни провели в останню путь Героя Дмитра Громова

У Нововолинській громаді сьогодні, 8 травня, краяни попрощалися ізПро це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаЗ його слів, нині – болісний та гіркий день для мешканців громади, які сьогодні попрощалися із Героєм Дмитром Громовим.З перших днів війни, чоловік не зволікаючи став на захист своєї країни. Був відважним воїном. До останнього подиху боронив кожного з нас від російського окупанта.«Важко знайти слова втіхи для рідних, неможливо загоїти біль їхньої втрати. Ми памʼятатимемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку платимо за мирне майбутнє. Сумуємо разом з родиною, друзями та побратимами Дмитра. Висловлюю найщиріші співчуття. Вічна слава та шана Герою», - зазначив Карпус.