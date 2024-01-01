Волиняни провели в останню путь Героя Дмитра Громова
Сьогодні, 15:52
У Нововолинській громаді сьогодні, 8 травня, краяни попрощалися із полеглим військовослужбовцем Дмитром Громовим.
Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З його слів, нині – болісний та гіркий день для мешканців громади, які сьогодні попрощалися із Героєм Дмитром Громовим.
З перших днів війни, чоловік не зволікаючи став на захист своєї країни. Був відважним воїном. До останнього подиху боронив кожного з нас від російського окупанта.
«Важко знайти слова втіхи для рідних, неможливо загоїти біль їхньої втрати. Ми памʼятатимемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку платимо за мирне майбутнє. Сумуємо разом з родиною, друзями та побратимами Дмитра. Висловлюю найщиріші співчуття. Вічна слава та шана Герою», - зазначив Карпус.
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Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З його слів, нині – болісний та гіркий день для мешканців громади, які сьогодні попрощалися із Героєм Дмитром Громовим.
З перших днів війни, чоловік не зволікаючи став на захист своєї країни. Був відважним воїном. До останнього подиху боронив кожного з нас від російського окупанта.
«Важко знайти слова втіхи для рідних, неможливо загоїти біль їхньої втрати. Ми памʼятатимемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку платимо за мирне майбутнє. Сумуємо разом з родиною, друзями та побратимами Дмитра. Висловлюю найщиріші співчуття. Вічна слава та шана Герою», - зазначив Карпус.
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