У місті на Волині вшанували 19 полеглих Героїв

Алею Слави загиблих Героїв у Камені-Каширському сьогодні, 8 травня, поповнили 19 пам'ятних банерів.Про це уфейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Вшанувати, які мужньо боролися за свободу України, 8 травня до Алеї прийшли родини полеглих бійців, представники влади, духовенство, працівники державних структур, школярі.Під час вшанування поіменно згадали кожного воїна, який зображений на пам'ятних банерах, на жаль, клята війна продовжується і гинуть кращі оборонці.Міський головависловив родинам загиблих солдатів сердечні співчуття, подякував за відважних, мужніх Героїв. Також очільник громади зауважив, що всі разом маємо підтримувати українське військо, які сьогодні перебувають в дуже складних умовах. Повинні зробити все можливе, щоб не гинули наші воїни.Сьогодні 19 нових портретів та імен наших військовослужбовців поповнили Алею Слави.«Болить невимовно, бо маємо ще багато втрат і знову меморіал пам'яті збільшиться. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів, які за наш спокій, мир, волю і незалежність поклали життя. Скільки б часу не минуло, а біль втрати не згасає. Сердечно скорбимо з рідними і близькими наших Героїв. Пам'ять про Захисників – вічна!» - зазначили у міськраді.