У місті на Волині вшанували 19 полеглих Героїв
Сьогодні, 16:28
Алею Слави загиблих Героїв у Камені-Каширському сьогодні, 8 травня, поповнили 19 пам'ятних банерів.
Про це уфейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Вшанувати світлу пам'ять Захисників, які мужньо боролися за свободу України, 8 травня до Алеї прийшли родини полеглих бійців, представники влади, духовенство, працівники державних структур, школярі.
Під час вшанування поіменно згадали кожного воїна, який зображений на пам'ятних банерах, на жаль, клята війна продовжується і гинуть кращі оборонці.
Міський голова Віктор Пась висловив родинам загиблих солдатів сердечні співчуття, подякував за відважних, мужніх Героїв. Також очільник громади зауважив, що всі разом маємо підтримувати українське військо, які сьогодні перебувають в дуже складних умовах. Повинні зробити все можливе, щоб не гинули наші воїни.
Сьогодні 19 нових портретів та імен наших військовослужбовців поповнили Алею Слави.
«Болить невимовно, бо маємо ще багато втрат і знову меморіал пам'яті збільшиться. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів, які за наш спокій, мир, волю і незалежність поклали життя. Скільки б часу не минуло, а біль втрати не згасає. Сердечно скорбимо з рідними і близькими наших Героїв. Пам'ять про Захисників – вічна!» - зазначили у міськраді.
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Про це уфейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Вшанувати світлу пам'ять Захисників, які мужньо боролися за свободу України, 8 травня до Алеї прийшли родини полеглих бійців, представники влади, духовенство, працівники державних структур, школярі.
Під час вшанування поіменно згадали кожного воїна, який зображений на пам'ятних банерах, на жаль, клята війна продовжується і гинуть кращі оборонці.
Міський голова Віктор Пась висловив родинам загиблих солдатів сердечні співчуття, подякував за відважних, мужніх Героїв. Також очільник громади зауважив, що всі разом маємо підтримувати українське військо, які сьогодні перебувають в дуже складних умовах. Повинні зробити все можливе, щоб не гинули наші воїни.
Сьогодні 19 нових портретів та імен наших військовослужбовців поповнили Алею Слави.
«Болить невимовно, бо маємо ще багато втрат і знову меморіал пам'яті збільшиться. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів, які за наш спокій, мир, волю і незалежність поклали життя. Скільки б часу не минуло, а біль втрати не згасає. Сердечно скорбимо з рідними і близькими наших Героїв. Пам'ять про Захисників – вічна!» - зазначили у міськраді.
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