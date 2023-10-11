У Луцьку затримали 46-річну п'яну водійку

У Луцьку затримали 46-річну п'яну водійку
Сьогодні, 8 травня, у Луцьку на проспекті Відродження ТОРівці помітили автомобіль марки Peugeot, який рухався під час дії комендантської години.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування у 46-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, жінка відмовилася проходити огляд та стан спʼяніння у визначеному законному порядку.

На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водійка, авто, патрульні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві матрос коригував російський вогонь про своїх побратимах
Сьогодні, 17:52
Поліція в Луцьку затримала чоловіка, який розмахував ножем на вулиці, - ЗМІ
Сьогодні, 17:15
У Луцьку затримали 46-річну п'яну водійку
Сьогодні, 16:44
Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну
Сьогодні, 16:40
У місті на Волині вшанували 19 полеглих Героїв
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру
11 жовтень, 2023, 11:47
На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар
03 квітень, 2023, 14:21
На Волині зупинили 22-річну водійку без посвідчення На Волині зупинили 22-річну водійку без посвідчення
11 лютий, 2022, 13:20
На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
30 квітень, 2021, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві матрос коригував російський вогонь про своїх побратимах
Сьогодні, 17:52
 0
8 місяців пекла. Історія військової, яка після полону служить у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 17:30
 0
Поліція в Луцьку затримала чоловіка, який розмахував ножем на вулиці, - ЗМІ
Сьогодні, 17:15
 0
У Луцьку затримали 46-річну п'яну водійку
Сьогодні, 16:44
 0
Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8