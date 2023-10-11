У Луцьку затримали 46-річну п'яну водійку





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час спілкування у 46-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, жінка відмовилася проходити огляд та стан спʼяніння у визначеному законному порядку.



На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 травня, у Луцьку на проспекті Відродження ТОРівці помітили автомобіль марки Peugeot, який рухався під час дії комендантської години.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування у 46-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, жінка відмовилася проходити огляд та стан спʼяніння у визначеному законному порядку.На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

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