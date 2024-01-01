У Миколаєві матрос коригував російський вогонь про своїх побратимах

До 15 років позбавлення волі у Миколаєві за державну зраду засуджено матроса.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд визнав військовослужбовця ВМС ЗСУ винним(ч. 2 ст. 111 КК України).Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.Прокурор у суді довів, що у грудні 2022 року матрос був завербований співробітником спеціального розвідувального органу рф. Виконуючи завдання ворога, з метою допомоги у проведенні підривній діяльності проти України, він здійснював фото та відео фіксацію розташування підрозділів ЗСУ. Надсилав інформацію про спеціальні засоби, які використовує його підрозділ, корегував ворожі артилерійські обстріли по позиціям підрозділу.Зібрану інформацію засуджений надсилав представнику іноземної держави за грошові кошти, які отримував на електронний гаманець.Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.Досудове розслідування – СБУ.