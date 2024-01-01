Спомин про Героя. Після загибелі «Волиняки» осиротіли 5 дітей

Молодший сержант(позивний «Волиняка»)у селі Новоданилівка Запорізької області. Він отримав смертельні поранення під час обстрілу з російського танка.Про це в інстаграмі повідомляє Меморіал.Роман не дожив до свого 43-річчя три дні. Він був родом із селища Олика Волинської області. Змінив декілька робіт – був і будівельником, і електриком, і зварювальником. Багатодітний батько. З дружиноювиховували пʼятеро дітей.Із початком повномасштабної війни добровільно став на захист України. На фронті воював у складі 118-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду навідника бойової машини піхоти.«Він був майстром євроремонтів. Будував храм. Мав багато талантів і золоті руки. Усім завжди допомагав, бо в нього було милосердне серце», – розповіла дружина.Похований Роман Володимирович у рідному селищі.У захисника залишилися дружина й діти.