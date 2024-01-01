Спомин про Героя. Після загибелі «Волиняки» осиротіли 5 дітей
Сьогодні, 18:38
Молодший сержант Роман Печерський (позивний «Волиняка») загинув 26 липня 2023 року у селі Новоданилівка Запорізької області. Він отримав смертельні поранення під час обстрілу з російського танка.
Про це в інстаграмі повідомляє Меморіал.
Роман не дожив до свого 43-річчя три дні. Він був родом із селища Олика Волинської області. Змінив декілька робіт – був і будівельником, і електриком, і зварювальником. Багатодітний батько. З дружиною Ольгою виховували пʼятеро дітей.
Із початком повномасштабної війни добровільно став на захист України. На фронті воював у складі 118-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду навідника бойової машини піхоти.
«Він був майстром євроремонтів. Будував храм. Мав багато талантів і золоті руки. Усім завжди допомагав, бо в нього було милосердне серце», – розповіла дружина.
Похований Роман Володимирович у рідному селищі.
У захисника залишилися дружина й діти.
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Про це в інстаграмі повідомляє Меморіал.
Роман не дожив до свого 43-річчя три дні. Він був родом із селища Олика Волинської області. Змінив декілька робіт – був і будівельником, і електриком, і зварювальником. Багатодітний батько. З дружиною Ольгою виховували пʼятеро дітей.
Із початком повномасштабної війни добровільно став на захист України. На фронті воював у складі 118-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду навідника бойової машини піхоти.
«Він був майстром євроремонтів. Будував храм. Мав багато талантів і золоті руки. Усім завжди допомагав, бо в нього було милосердне серце», – розповіла дружина.
Похований Роман Володимирович у рідному селищі.
У захисника залишилися дружина й діти.
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