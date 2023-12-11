У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні

організація руху для приватних автомобілів.



Про це повідомляє



Односторонній рух на території медзакладу запровадять з в’їздом зі сторони проспекту Відродження та виїздом на вулицю Ветеранів.



Такі зміни пов'язані з тим, аби зменшити перешкоди для оперативного доїзду карет екстреної медичної допомоги й санітарного автотранспорту.



Як додали у медзакладі, нову схему руху погодили із патрульною поліцією області. Водіїв просять зважати на оновлення та дотримуватися правил дорожнього руху.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 11 травня на території Луцької міської клінічної лікарні на проспекті Відродження, 13 змінюєтьсядля приватних автомобілів.Про це повідомляє Суспільне Односторонній рух на території медзакладу запровадять з в’їздом зі сторони проспекту Відродження та виїздом на вулицю Ветеранів.Такі зміни пов'язані з тим, аби зменшити перешкоди для оперативного доїзду карет екстреної медичної допомоги й санітарного автотранспорту.Як додали у медзакладі, нову схему руху погодили із патрульною поліцією області. Водіїв просять зважати на оновлення та дотримуватися правил дорожнього руху.

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