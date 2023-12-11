У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні
Сьогодні, 18:11
Із 11 травня на території Луцької міської клінічної лікарні на проспекті Відродження, 13 змінюється організація руху для приватних автомобілів.
Про це повідомляє Суспільне.
Односторонній рух на території медзакладу запровадять з в’їздом зі сторони проспекту Відродження та виїздом на вулицю Ветеранів.
Такі зміни пов'язані з тим, аби зменшити перешкоди для оперативного доїзду карет екстреної медичної допомоги й санітарного автотранспорту.
Як додали у медзакладі, нову схему руху погодили із патрульною поліцією області. Водіїв просять зважати на оновлення та дотримуватися правил дорожнього руху.
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Про це повідомляє Суспільне.
Односторонній рух на території медзакладу запровадять з в’їздом зі сторони проспекту Відродження та виїздом на вулицю Ветеранів.
Такі зміни пов'язані з тим, аби зменшити перешкоди для оперативного доїзду карет екстреної медичної допомоги й санітарного автотранспорту.
Як додали у медзакладі, нову схему руху погодили із патрульною поліцією області. Водіїв просять зважати на оновлення та дотримуватися правил дорожнього руху.
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У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні
Сьогодні, 18:11