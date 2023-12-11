У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні

У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні
Із 11 травня на території Луцької міської клінічної лікарні на проспекті Відродження, 13 змінюється організація руху для приватних автомобілів.

Про це повідомляє Суспільне.

Односторонній рух на території медзакладу запровадять з в’їздом зі сторони проспекту Відродження та виїздом на вулицю Ветеранів.

Такі зміни пов'язані з тим, аби зменшити перешкоди для оперативного доїзду карет екстреної медичної допомоги й санітарного автотранспорту.

Як додали у медзакладі, нову схему руху погодили із патрульною поліцією області. Водіїв просять зважати на оновлення та дотримуватися правил дорожнього руху.

У Луцьку змінять схему руху авто біля міської лікарні


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Теги: лікарня, Луцьк
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