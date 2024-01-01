Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія
Сьогодні, 19:00
Запорізькі поліцейські евакуювали зі Степногірська літню пару, разом з господарством: кішкою Муркою, кошенятами та козою Майкою.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Володимир Іванович та Ольга Олександрівна розповідають, що жили «від обстрілу до обстрілу». Через хворобу чоловіка подружжя не в змозі дістатися до укриття. Обстріли перечікували в хаті.
Нещодавня атака окупантів розбила їхній дім, подружжя дивом вціліло.
Ольга Олександрівна каже, що неодноразово замислювалася про евакуацію, але не наважувалася, бо виїжджати було нікуди. Зупиняло й те, що вдома хворий чоловік. Також шкода було залишати господарство.
Однак, зрештою подружжя звернулось до евакуаційної групи поліції. Люди та їхнє господарство наразі у безпеці, облаштовуються на новому місці.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Володимир Іванович та Ольга Олександрівна розповідають, що жили «від обстрілу до обстрілу». Через хворобу чоловіка подружжя не в змозі дістатися до укриття. Обстріли перечікували в хаті.
Нещодавня атака окупантів розбила їхній дім, подружжя дивом вціліло.
Ольга Олександрівна каже, що неодноразово замислювалася про евакуацію, але не наважувалася, бо виїжджати було нікуди. Зупиняло й те, що вдома хворий чоловік. Також шкода було залишати господарство.
Однак, зрештою подружжя звернулось до евакуаційної групи поліції. Люди та їхнє господарство наразі у безпеці, облаштовуються на новому місці.
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