Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія

Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія
Запорізькі поліцейські евакуювали зі Степногірська літню пару, разом з господарством: кішкою Муркою, кошенятами та козою Майкою.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Володимир Іванович та Ольга Олександрівна розповідають, що жили «від обстрілу до обстрілу». Через хворобу чоловіка подружжя не в змозі дістатися до укриття. Обстріли перечікували в хаті.

Нещодавня атака окупантів розбила їхній дім, подружжя дивом вціліло.

Ольга Олександрівна каже, що неодноразово замислювалася про евакуацію, але не наважувалася, бо виїжджати було нікуди. Зупиняло й те, що вдома хворий чоловік. Також шкода було залишати господарство.

Однак, зрештою подружжя звернулось до евакуаційної групи поліції. Люди та їхнє господарство наразі у безпеці, облаштовуються на новому місці.


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Теги: поліція, Україна
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