Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія

Запорізькі поліцейські евакуювали зі Степногірська літню пару, разом з господарством: кішкою Муркою, кошенятами та козою Майкою.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.тарозповідають, що жили «від обстрілу до обстрілу». Через хворобу чоловіка подружжя не в змозі дістатися до укриття. Обстріли перечікували в хаті.Нещодавня атака окупантів розбила їхній дім, подружжя дивом вціліло.Ольга Олександрівна каже, що неодноразово замислювалася про евакуацію, але не наважувалася, бо виїжджати було нікуди. Зупиняло й те, що вдома хворий чоловік. Також шкода було залишати господарство.Однак, зрештою подружжя звернулось до евакуаційної групи поліції. Люди та їхнє господарство наразі у безпеці, облаштовуються на новому місці.