Молода картопля, огірки та капуста: скільки коштує весняна городина на луцьких ринках





Зокрема шукали молоду картоплю та сезонні весняні овочі.



Молоду картоплю знайшли по 70 грн за кілограм.Капуста – 30-35 грн за кілограм.



Тепличні волинські огірки по 60 грн за кілограм. Кабачки - по 40 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти телеканалу «Конкурент TV» в новому випуску програми «Базарний день» вирушили на ринки Луцька, аби дізнатися ціни на весняну городину.Зокрема шукали молоду картоплю та сезонні весняні овочі.Молоду картоплю знайшли по 70 грн за кілограм.Капуста – 30-35 грн за кілограм.Тепличні волинські огірки по 60 грн за кілограм. Кабачки - по 40 грн.

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