Молода картопля, огірки та капуста: скільки коштує весняна городина на луцьких ринках
Сьогодні, 20:35
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» в новому випуску програми «Базарний день» вирушили на ринки Луцька, аби дізнатися ціни на весняну городину.
Зокрема шукали молоду картоплю та сезонні весняні овочі.
Молоду картоплю знайшли по 70 грн за кілограм.Капуста – 30-35 грн за кілограм.
Тепличні волинські огірки по 60 грн за кілограм. Кабачки - по 40 грн.
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Зокрема шукали молоду картоплю та сезонні весняні овочі.
Молоду картоплю знайшли по 70 грн за кілограм.Капуста – 30-35 грн за кілограм.
Тепличні волинські огірки по 60 грн за кілограм. Кабачки - по 40 грн.
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