У Луцькій міській дитячій поліклініці нововведення через брак коштів
Сьогодні, 21:46
У Луцькій міській дитячій поліклініці, що розташована на проспекті Волі 3А з 1 травня закрили реєстратуру стоматології та черговий стоматолог більше не надає послуг у неділю.
Журналісти ВСН звернулися до директорки КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксани Лєщинської, з чим пов’язане таке нововведення.
Як пояснила вона, причина – брак фінансування.
«130 гривень виділяється на одне відвідування до стоматолога. В 130 гривень входить зарплата лікарю, зарплата медсестрі, зарплата санітару, на ці кошти потрібно купити деззасоби, зробити стоматологічне лікування.
Чи можливо це зробити на 130 грн? Відповідь очевидна», - сказала Оксана Лєщинська.
За словами посадовиці, кошти, які виділили у НСЗУ, уже закінчилися.
«В минулому році було 130 гривень і цьогоріч. Вся зарплата, яка була виділена НСЗУ, її вже немає, ми за кошти дитячої поліклініки утримуємо зараз стоматологів.
Це така політика держави і національної служби і ми мусимо виконувати умови договору, іншого вибору в нас немає», - розповіла посадовиця.
Також лучани скаржаться, що у зв’язку з ремонтом на першому поверсі поліклініки на вулиці В'ячеслава Чорновола, 1 доводиться ходити через запасний вхід, а біля нього немає пандуса. Люди цікавляться, чи планують облаштовувати біля цього входу пандус.
«Пандуса там не передбачено, біля входу чергують працівники і допомагають переносити візочки. Щоб облаштувати пандус потрібно 500 000 гривень, в нас один пандус є, під час війни робити пандус біля дверей, які потім будуть закриті не доречно. У нас є пандус біля центрального входу, потрібно перетерпіти ці тимчасові незручності, ми вибачилися перед батьками.
Два пандуса на одне таке невелике приміщення немає потреби робити. У нас є проблема інша, на яку потрібні кошти і чималі кошти, слід у бомбосховищі зробити доступ для маломобільних людей», - констатувала Оксана Лєщинська.
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Журналісти ВСН звернулися до директорки КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксани Лєщинської, з чим пов’язане таке нововведення.
Як пояснила вона, причина – брак фінансування.
«130 гривень виділяється на одне відвідування до стоматолога. В 130 гривень входить зарплата лікарю, зарплата медсестрі, зарплата санітару, на ці кошти потрібно купити деззасоби, зробити стоматологічне лікування.
Чи можливо це зробити на 130 грн? Відповідь очевидна», - сказала Оксана Лєщинська.
За словами посадовиці, кошти, які виділили у НСЗУ, уже закінчилися.
«В минулому році було 130 гривень і цьогоріч. Вся зарплата, яка була виділена НСЗУ, її вже немає, ми за кошти дитячої поліклініки утримуємо зараз стоматологів.
Це така політика держави і національної служби і ми мусимо виконувати умови договору, іншого вибору в нас немає», - розповіла посадовиця.
Також лучани скаржаться, що у зв’язку з ремонтом на першому поверсі поліклініки на вулиці В'ячеслава Чорновола, 1 доводиться ходити через запасний вхід, а біля нього немає пандуса. Люди цікавляться, чи планують облаштовувати біля цього входу пандус.
«Пандуса там не передбачено, біля входу чергують працівники і допомагають переносити візочки. Щоб облаштувати пандус потрібно 500 000 гривень, в нас один пандус є, під час війни робити пандус біля дверей, які потім будуть закриті не доречно. У нас є пандус біля центрального входу, потрібно перетерпіти ці тимчасові незручності, ми вибачилися перед батьками.
Два пандуса на одне таке невелике приміщення немає потреби робити. У нас є проблема інша, на яку потрібні кошти і чималі кошти, слід у бомбосховищі зробити доступ для маломобільних людей», - констатувала Оксана Лєщинська.
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