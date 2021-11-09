Усе на тата, а собі кредит: що в декларації Велимченської голови Павлович

Усе на тата, а собі кредит: що в декларації Велимченської голови Павлович
Очільниця Велимченської територіальної громади, що у Ковельському районі, Анастасія Павлович за минулий рік задекларувала лише зарплату та кредит, а решта майна, згідно з декларацією, належить батьку посадовиці Івану Павловичу.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій ще 22 січня, передає "Конкурент".

У декларації жінка, окрім даних про себе та батька, вказала й матір Валентину Павлович, рідних братів Костянтина та Івана Павловичів й діда Костянтина Головія.

У 2023 році на посаді голови громади жінка змогла заробити 331,1 тисячі гривень. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому вона отримувала по 27,5 тисяч на місця. Зауважимо, що у цю суму також входять премії, надбавки та інші додаткові виплати. Серед доходів у неї була лише заробітна плата. Відомо, що з 2019 року у посадовиці був кредит і на кінець 2023 року вона його виплатила.

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Теги: декларація, Волинь
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