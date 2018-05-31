Щодо будівельних робіт в будинку Прайзлерів у Луцьку розпочнуть досудове розслідування





Про це Любомир Дмитришин. З його слів, правоохоронці відмовились відкривати кримінальне провадження за його заявою.



У чому суть справи



Перед початком судового засідання 8 травня біля стін міськрайонного суду зібралась молодь із плакатами.



Студентка Ангеліна Ушко зазначила: прийшла підтримати у суді своїх знайомих, які виступають проти реконструкції гостинного двору Прайзлерів на вулиці Кафедральній у Луцьку.



"Навчаюсь на культурології і мені дуже цінне питання культурної спадщини. Мені здається, що це має бути навіть кейсом для всієї України, який показує, що не можна просто брати й чинити незаконне будівництво на місці культурної пам’ятки. Є ті громадяни, яким не все-одно на те, що там відбувається", — сказала дівчина.



У будівлі гостинного двору Прайзлерів, яку через державно-приватне партнерство передали приватному інвестору, сказав керівник "Семиярусної гори" Любомир Дмитришин, ще в лютому цього року відбувалися незаконні роботи.



Зі слів лучанина, організація звернулася до Державної інспекції архітектури та містобудування України: у ДІАМ відповіли, що дозволів на проведення будівельних робіт у реєстрах не зафіксовано.



"Ми помітили, що там є певна організована група людей, яка займається демонтажем наявних елементів оздоблення, інтер’єру, всередині приміщення і що вони монтують риштування. Ми зверталися до департаменту культури в ОДА: до них жодних документів на погодження не надходило", — розповів активіст.



Зі слів Любомира Дмитришина, члени громадської організації звернулася до поліції із заявою про руйнування пам’ятки архітектури місцевого значення і незаконні будівельні роботи, але провадження правоохоронці не відкрили.



"Поліція не зареєструвала заяву про вчинення кримінального правопорушення. І також за статтею 356 — це самоуправство, адже на об’єкті будівельних робіт повинен бути будівельний стенд, паспорт об’єкта з інформацією, однак він розміщений не був", — сказав активіст.



Представники Луцького райуправління поліції на засідання не з’явилися. Суд вислухав аргументи скаржника.



Скаргу на бездіяльність поліції розглянув і задовольнив суддя Андрій Сівчук. Він зобов'язав начальника Луцького РУП ГУНП у Волинській області організувати внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.



Після суду присутні пішли до міської ради, щоб дізнатися позицію влади щодо виявлених порушень, зазначив активіст Любомир Дмитришин. Ніхто з чиновників до них не вийшов.



Заступник начальника управління інформаційної роботи Олександр Олішевський сказав, що з приводу цієї справи коментар Суспільному в міській раді не нададуть. Речниця поліції області Ольга Бузулук розповіла, що прокоментують ситуацію після того, як отримають ухвалу суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд задовольнив скаргу молодіжної громадської організації "Семиярусна гора" на бездіяльність працівників Луцького райуправління поліції та зобов'язав розпочати досудове розслідування за фактом проведення будівельних робіт на території будинку Прайзлерів.Про це Суспільному розповів керівник організації. З його слів, правоохоронці відмовились відкривати кримінальне провадження за його заявою.У чому суть справиПеред початком судового засідання 8 травня біля стін міськрайонного суду зібралась молодь із плакатами.Студентказазначила: прийшла підтримати у суді своїх знайомих, які виступають проти реконструкції гостинного двору Прайзлерів на вулиці Кафедральній у Луцьку."Навчаюсь на культурології і мені дуже цінне питання культурної спадщини. Мені здається, що це має бути навіть кейсом для всієї України, який показує, що не можна просто брати й чинити незаконне будівництво на місці культурної пам’ятки. Є ті громадяни, яким не все-одно на те, що там відбувається", — сказала дівчина.У будівлі гостинного двору Прайзлерів, яку через державно-приватне партнерство передали приватному інвестору, сказав керівник "Семиярусної гори" Любомир Дмитришин, ще в лютому цього року відбувалися незаконні роботи.Зі слів лучанина, організація звернулася до Державної інспекції архітектури та містобудування України: у ДІАМ відповіли, що дозволів на проведення будівельних робіт у реєстрах не зафіксовано."Ми помітили, що там є певна організована група людей, яка займається демонтажем наявних елементів оздоблення, інтер’єру, всередині приміщення і що вони монтують риштування. Ми зверталися до департаменту культури в ОДА: до них жодних документів на погодження не надходило", — розповів активіст.Зі слів Любомира Дмитришина, члени громадської організації звернулася до поліції із заявою про руйнування пам’ятки архітектури місцевого значення і незаконні будівельні роботи, але провадження правоохоронці не відкрили."Поліція не зареєструвала заяву про вчинення кримінального правопорушення. І також за статтею 356 — це самоуправство, адже на об’єкті будівельних робіт повинен бути будівельний стенд, паспорт об’єкта з інформацією, однак він розміщений не був", — сказав активіст.Представники Луцького райуправління поліції на засідання не з’явилися. Суд вислухав аргументи скаржника.Скаргу на бездіяльність поліції розглянув і задовольнив суддя. Він зобов'язав начальника Луцького РУП ГУНП у Волинській області організувати внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.Після суду присутні пішли до міської ради, щоб дізнатися позицію влади щодо виявлених порушень, зазначив активіст Любомир Дмитришин. Ніхто з чиновників до них не вийшов.Заступник начальника управління інформаційної роботисказав, що з приводу цієї справи коментар Суспільному в міській раді не нададуть. Речниця поліції областірозповіла, що прокоментують ситуацію після того, як отримають ухвалу суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію