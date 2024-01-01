9 травня на Волині: гортаючи календар

9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський(на фото), підприємець, ексдепутат обласної ради, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там»Сьогодні також святкують іменини Микола, Василій, Йосип, Роман, Олена, Юлія.Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.9 травня в церковному календарі — день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають "Микола Літній".А ще 9 травня День Європи. Свято, яке присвячене єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також свято називають День декларації Шумана. Саме цього дня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС і затвердили це рішення декларацією Шумана, який тоді був міністром закордонних справ Франції.