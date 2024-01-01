9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський Михаїл (на фото), підприємець, ексдепутат обласної ради Володимир Дейна, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там» Наталія Антоненко.
Сьогодні також святкують іменини Микола, Василій, Йосип, Роман, Олена, Юлія.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
9 травня в церковному календарі — день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають "Микола Літній".
А ще 9 травня День Європи. Свято, яке присвячене єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також свято називають День декларації Шумана. Саме цього дня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС і затвердили це рішення декларацією Шумана, який тоді був міністром закордонних справ Франції.
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Сьогодні також святкують іменини Микола, Василій, Йосип, Роман, Олена, Юлія.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
9 травня в церковному календарі — день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають "Микола Літній".
А ще 9 травня День Європи. Свято, яке присвячене єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також свято називають День декларації Шумана. Саме цього дня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС і затвердили це рішення декларацією Шумана, який тоді був міністром закордонних справ Франції.
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