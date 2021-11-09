Чотири автівки, три ділянки, будинок і 300 тисяч зарплати: які статки має голова Мар'янівської громади Басалик
Сьогодні, 03:15
Очільнику Мар'янівської територіальної громади Олегу Басалику минулого року нарахували понад 300 тисяч гривень заробітної плати. Окрім того, у своїй декларації він вказав, що володіє чотирма автомобілями, будинком та має три земельні ділянки.
Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації він також вказав дружину Мар'яну Басалик, двох доньок Іванну та Соломію й сина Станіслава.
Того року керівник Мар'янівської громади зміг заробити трохи більше як 316 тисяч гривень. В середньому це близько 26 тисяч на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу, входять різного роду надбавки та премії й інші додаткові виплати. Разом з тим у чоловіка немає жодних заощаджень ні на рахунках у банку, ні готівкою.
Хоч заощаджень у пана Олега немає, проте є чотири легкові автомобілі:
з лютого 2009 року Volkswagen T2 1986 року. Вартість на дату набуття права – 18 тисяч гривень;
з березня 2010 року Mercedes-Benz Е 250 1986 року. Вартість на дату набуття права – 40 тисяч гривень;
з грудня 2013 року він має право користування автівкою Mercedes-Benz 903.6KA 1999 року, який належить Сергію Яремчуку. Вартість автомобіля не вказана;
з грудня 2018 року AUDI А 6 2000 року. Вартість на дату набуття права – 175 тисяч гривень.
Серед іншого майна у власності Олега Басалика є земельна ділянка у селі Цегів, яку він отримав у травні 2018 року. Її площа становить 12 000 м2, а вартість на дату набуття права – 22 700 гривень. Також посадовець з грудня 2004 року орендує дві земельні ділянки у Горохівської районної державної адміністрації (з 2020 року вже Луцька райдержадміністрація), вартість яких він не вказував. Проте відомо, що площа однієї – 147 734 м2, а іншої – 224 470 м2, а знаходяться вони у селі Скірче.
У 2018 році у власності керівника Мар'янівської громади з'явився житловий будинок у селі Цегів. Його загальна площа – 133,7 м2, а вартість на дату набуття права становила 80 700 гривень.
Зауважимо, що, згідно з декларацією політика, його дружина та діти не отримували жодних доходів та не володіють ніяким майном.
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Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації він також вказав дружину Мар'яну Басалик, двох доньок Іванну та Соломію й сина Станіслава.
Того року керівник Мар'янівської громади зміг заробити трохи більше як 316 тисяч гривень. В середньому це близько 26 тисяч на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу, входять різного роду надбавки та премії й інші додаткові виплати. Разом з тим у чоловіка немає жодних заощаджень ні на рахунках у банку, ні готівкою.
Хоч заощаджень у пана Олега немає, проте є чотири легкові автомобілі:
з лютого 2009 року Volkswagen T2 1986 року. Вартість на дату набуття права – 18 тисяч гривень;
з березня 2010 року Mercedes-Benz Е 250 1986 року. Вартість на дату набуття права – 40 тисяч гривень;
з грудня 2013 року він має право користування автівкою Mercedes-Benz 903.6KA 1999 року, який належить Сергію Яремчуку. Вартість автомобіля не вказана;
з грудня 2018 року AUDI А 6 2000 року. Вартість на дату набуття права – 175 тисяч гривень.
Серед іншого майна у власності Олега Басалика є земельна ділянка у селі Цегів, яку він отримав у травні 2018 року. Її площа становить 12 000 м2, а вартість на дату набуття права – 22 700 гривень. Також посадовець з грудня 2004 року орендує дві земельні ділянки у Горохівської районної державної адміністрації (з 2020 року вже Луцька райдержадміністрація), вартість яких він не вказував. Проте відомо, що площа однієї – 147 734 м2, а іншої – 224 470 м2, а знаходяться вони у селі Скірче.
У 2018 році у власності керівника Мар'янівської громади з'явився житловий будинок у селі Цегів. Його загальна площа – 133,7 м2, а вартість на дату набуття права становила 80 700 гривень.
Зауважимо, що, згідно з декларацією політика, його дружина та діти не отримували жодних доходів та не володіють ніяким майном.
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