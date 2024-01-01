Волинський священник розповів, чи можна працювати в Світлий тиждень після Великодня
Сьогодні, 07:11
Священник Волинської єпархії Православної Церкви України протоієрей Михайло Бучак розповів, чи можна працювати у перший тиждень після Великодня, який називають Світлим тижнем.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуку.
Зі слів волинського священника, працювати упродовж Світлого тижня можна, але за однієї умови.
«Можна, але є одна умова: спочатку молитва, а потім – праця. Комусь треба прибрати на могилах рідних, комусь – посіяти городину, комусь – прополоти грядки, прибрати в оселі, попрати одежу. Ми можемо і не працювати, але будемо знервовані, що город заріс, купа брудної одежі, розсада переростає і ще багато чого. Ніякого Світлого тижня не буде, бо не буде Пасхальної радості, буде неспокій і знервованість», – зазначив Михайло Бучак.
Тож віряни можуть без сумнівів і докорів сумління братися до праці, якщо виникає така потреба.
«Тому, взявши благословення у Воскреслого Спасителя через молитву в храмі, домашню молитву, помолившись перед працею: Христос Воскрес…., працюймо, на славу Божу, дякуючи Йому за все! Христос Воскрес!» – додав священник.
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Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуку.
Зі слів волинського священника, працювати упродовж Світлого тижня можна, але за однієї умови.
«Можна, але є одна умова: спочатку молитва, а потім – праця. Комусь треба прибрати на могилах рідних, комусь – посіяти городину, комусь – прополоти грядки, прибрати в оселі, попрати одежу. Ми можемо і не працювати, але будемо знервовані, що город заріс, купа брудної одежі, розсада переростає і ще багато чого. Ніякого Світлого тижня не буде, бо не буде Пасхальної радості, буде неспокій і знервованість», – зазначив Михайло Бучак.
Тож віряни можуть без сумнівів і докорів сумління братися до праці, якщо виникає така потреба.
«Тому, взявши благословення у Воскреслого Спасителя через молитву в храмі, домашню молитву, помолившись перед працею: Христос Воскрес…., працюймо, на славу Божу, дякуючи Йому за все! Христос Воскрес!» – додав священник.
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Коментарі 1
А луцькі попи кажуть, що працювати цей тиждень - великий гріх. Що треба тільки ходити в гості, відпочивати, насолоджуватись цвітом вести... А все решта впаде з неба, бог пошле. Михаїл трьома хлібами нагодує усіх. Христос Воскрес!
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