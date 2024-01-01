Волинський священник розповів, чи можна працювати в Світлий тиждень після Великодня

Священник Волинської єпархії Православної Церкви України протоієрейрозповів, чи можна працювати у перший тиждень після Великодня, який називають Світлим тижнем.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуку.Зі слів волинського священника, працювати упродовж Світлого тижня можна, але за однієї умови.«Можна, але є одна умова: спочатку молитва, а потім – праця. Комусь треба прибрати на могилах рідних, комусь – посіяти городину, комусь – прополоти грядки, прибрати в оселі, попрати одежу. Ми можемо і не працювати, але будемо знервовані, що город заріс, купа брудної одежі, розсада переростає і ще багато чого. Ніякого Світлого тижня не буде, бо не буде Пасхальної радості, буде неспокій і знервованість», – зазначив Михайло Бучак.Тож віряни можуть без сумнівів і докорів сумління братися до праці, якщо виникає така потреба.«Тому, взявши благословення у Воскреслого Спасителя через молитву в храмі, домашню молитву, помолившись перед працею: Христос Воскрес…., працюймо, на славу Божу, дякуючи Йому за все! Христос Воскрес!» – додав священник.