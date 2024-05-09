В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза

В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза
Пропагандистські ЗМІ, зокрема ТАСС, повідомляють про атаку українських безпілотників на нафтобазу у селі Юрівка біля Анапи Краснодарського краю росії.

Про це пише LB.ua.

У мережі публікують фото та відео, на яких видно, що після влучань на об'єкті розпочалася масштабна пожежа. Пишуть про пошкодження кількох резервуарів.

Окупанти заявляють, що загоряння сталося внаслідок "падіння БпЛА на територію". Загалом в атаці нібито брали участь шість дронів, які "змогли подавити".

Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили: "Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів".

У гасінні пожежі, згідно з цим повідомленням, беруть участь 62 людини і 20 одиниць техніки.

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Теги: Україна, росія, війна
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