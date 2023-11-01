Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Вночі 9 травня українська ППО знищила в Одеській області 17 ворожих "Шахедів" із 20, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"В ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в окупованому Криму.
У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині, - йдеться в повідомленні.
Вночі 9 травня Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Згодом ЗМІ повідомили, що на Одещині ППО працювала по ворожих "Шахедах".
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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"В ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в окупованому Криму.
У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині, - йдеться в повідомленні.
Вночі 9 травня Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Згодом ЗМІ повідомили, що на Одещині ППО працювала по ворожих "Шахедах".
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