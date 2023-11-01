Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»

Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Вночі 9 травня українська ППО знищила в Одеській області 17 ворожих "Шахедів" із 20, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"В ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в окупованому Криму.

У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині, - йдеться в повідомленні.

Вночі 9 травня Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Згодом ЗМІ повідомили, що на Одещині ППО працювала по ворожих "Шахедах".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Одещина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 9 травня
Сьогодні, 09:00
В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза
Сьогодні, 08:22
Схожі новини
На Одещині збили дві авіаційні ракети На Одещині збили дві авіаційні ракети
01 листопад, 2023, 13:19
Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт
04 серпень, 2023, 11:05
Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині
21 липень, 2023, 15:06
Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині
08 травень, 2023, 14:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
 0
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
 0
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8