Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території

Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Італії заявив, що Альянс, як і раніше, не має наміру використовувати війська на території України.

Про це пише LB.ua.

За його словами, які цитує італійське медіа ANSA, під час візиту до Києва Столтенберг не почув закликів до надсилання військових країн НАТО. Натомість йшлося про те, щоб Альянс збільшив підтримку України, постачаючи більше зброї.

Генсек переконаний, що путін досі вірить у військову перемогу, тому "єдиний спосіб переконати росію сісти за перемовини - це довести на полі бою, що вона не переможе", а для цього потрібно надавати Україні зброю.

Під час свого візиту до Італії Столтенберг подякував прем'єр-міністерці країни Джорджі Мелоні за спільне з Францією надання Україні системи ППО SAMP/T.

Столтенберг вважає, що НАТО все більше інтегрує Україну у свою структуру.

НАТО може створити фонд підтримки України на 100 мільярдів євро.

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Теги: Україна, росія, війна, НАТО
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