У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю

У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка в Луцькому районі. Трагедія трапилась учора, 8 травня, близько 17 години в одному з сіл Цуманської громади.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбивство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30
У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
На Волині 27-річний чоловік вбив свого односельчанина На Волині 27-річний чоловік вбив свого односельчанина
07 травень, 10:05
Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно
23 квітень, 15:45
Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми
11 квітень, 17:39
Волинянину за вбивство рідної бабусі загрожує 15 років тюрми Волинянину за вбивство рідної бабусі загрожує 15 років тюрми
26 березень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
 0
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
 0
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8