У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.



Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка в Луцькому районі. Трагедія трапилась учора, 8 травня, близько 17 години в одному з сіл Цуманської громади.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 –з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.

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