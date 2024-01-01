У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка в Луцькому районі. Трагедія трапилась учора, 8 травня, близько 17 години в одному з сіл Цуманської громади.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.
Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.
Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.
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