На Волині 27-річний чоловік вбив свого односельчанина
Сьогодні, 10:05
Слідчі ГУНП у Волинській області оголосили підозру волинянину за вбивство односельця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилась 6 травня, близько 4 години ранку, в Ковельському районі.
До жителів одного з сіл проник 27-річний місцевий мешканець та розпочав конфлікт з власником оселі. Інцидент переріс у бійку, під час якої непроханий гість завдав кілька ударів ножем по 57-річному волинянину. Той помер до приїзду швидкої, яку викликала його дружина.
Співробітники поліції оперативно встановили місце перебування особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин. Односельця негайно затримали. Слідчо-оперативна група зібрала всі необхідні речові докази.
Того ж дня зловмиснику оголосили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу: за умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині він перебуває в ізоляторі під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилась 6 травня, близько 4 години ранку, в Ковельському районі.
До жителів одного з сіл проник 27-річний місцевий мешканець та розпочав конфлікт з власником оселі. Інцидент переріс у бійку, під час якої непроханий гість завдав кілька ударів ножем по 57-річному волинянину. Той помер до приїзду швидкої, яку викликала його дружина.
Співробітники поліції оперативно встановили місце перебування особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин. Односельця негайно затримали. Слідчо-оперативна група зібрала всі необхідні речові докази.
Того ж дня зловмиснику оголосили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу: за умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині він перебуває в ізоляторі під вартою.
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