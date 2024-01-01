На Запоріжжі загинув уродженець Волині, Герой Василь Семера

На Запоріжжі загинув уродженець Волині, Герой Василь Семера
Трагічна звістка прийшла в Доросинівську громаду у цей Великодній день. У Зорянській територіальній громаді Рівненської області з сумом повідомили, що, захищаючи Батьківщину, загинув житель села Зоря – Семера Василь Володимирович. Василь Володимирович - уродженець села Доросині.

Про це пише видання "Наш край медіа".

Василь Семера пішов захищати Україну в перший місяць повномасштабного вторгнення. Проявивши мужність та відданість на полі бою, загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

"В цю гірку мить поділяємо горе родини та разом з громадою схиляємо голову в глибокій скорботі. Щирі співчуття мамі Героя Анастасії Семері, брату Володимиру, сім'ї - дружині Наталії та сину Назару. Вічна пам'ять і слава українському Герою, який ціною власного життя захищав кожного з нас!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце поховання та час зустрічі захисника буде повідомлено згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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